Project moet tabaksbestrijding in Suriname vergroten

Een nieuw tabaksbestrijdingsproject – FCTC 2030 – heeft tot doel de implementatie in Suriname van ’s werelds eerste gezondheidsverdrag te versterken. Tabak gerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten, kankers (long, hoofd-hals), nierziekten kosten de Surinaamse economie SRD 508 miljoen per jaar, wat overeenkomt met 1,7% van het BBP in 2019. Per jaar sterven meer dan 500 Surinamers aan deze ziekten.

De uitvoering van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (WHO FCTC) is empirisch onderbouwd en is een van de meest kosteneffectieve methode om het leven van mensen te verbeteren en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Het FCTC 2030-project in Suriname gelanceerd in juli 2020, wordt gefinancierd door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Australië, en wordt geleid door het WHO Conventiesecretariaat en ondersteund door de UNDP en PAHO/WHO. Vandaag heeft de regering van Suriname formeel de projectrapporten ontvangen om de verdere implementatie van de WHO FCTC te versterken.

Samen met het ministerie van Volksgezondheid, het Conventiesecretariaat, UNDP en de PAHO/WHO zijn als onderdeel van het FCTC2030-project rapporten ontwikkeld die pleiten voor opschaling van op feiten gebaseerde en haalbare maatregelen om tabak te bestrijden.

De FCTC “Investment case” stelt vast dat tabaksgebruik de inspanningen van de Surinaamse overheid in het streven de gezondheid te verbeteren en de economie te laten groeien belemmert, en ook de bredere ontwikkelingsprioriteiten van het land binnen het Beleidsontwikkelingsplan (2017-2021) negatief beïnvloed.

Er is een behoefteanalyse uitgevoerd en geïnventariseerd waar de hiaten zijn en welke interventies met potentiële ondersteuning de uitvoering van de WHO FCTC-kaderverdrag kan versterken, op basis waarvan de tabakswet (SB 2013 nr. 39) in 2013 werd uitgevaardigd. De belangrijkste bevindingen waren: verbetering van de algehele handhaving van de tabakswet; doorgaan met het handhaven van een verbod op reclame, promotie en sponsoring; studies en enquêtes uitvoeren over tabakscontrole voor het monitoren van tabaksgebruik en het preventiebeleid; en het bewustzijn over tabakscontrole te vergroten/mensen waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van tabak; verhoging van de accijnzen en de prijs van tabaksproducten.

Er is bewijs dat een passend belastingbeleid een drievoudig voordeel biedt: het verminderen van tabaksgebruik, het verlagen van de uitgaven voor gezondheidszorg en het genereren van extra belastinginkomsten. De technische nota over het verhogen van de specifieke accijns op tabaksproducten in Suriname geeft inzicht in 3 belastingverhogingsscenario’s en de impact op consumptie, inkomsten en gezondheidsuitkomsten.

Tabaksgebruik is geassocieerd met een ernstiger ziektebeeld van COVID-19. Door tabak en COVID-19 samen aan te pakken, kunnen nu meer dan ooit de gezondheids- en economische lasten van beide worden verminderd.

Door nu te investeren in vijf bewezen tabaksbestrijdingsmaatregelen die de prevalentie van roken en blootstelling aan tabaksrook verminderen, kan de grote last van tabak in Suriname significant worden verminderd. De economische voordelen van het versterken van de tabaksontmoediging in Suriname wegen zwaarder dan de uitvoeringskosten (bekeken over een periode van 15 jaar brengen de economische voordelen SRD 1 miljard op ten opzichte van investeringen van SRD 85 miljoen). Alle vijf tabaksbestrijdingsmaatregelen hebben een positief investeringsrendement.

Door tot 2025, de accijnzen jaarlijks te verhogen met 18 procent, zou SRD 89 miljoen aan inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dit komt overeen met SRD 18 miljoen per jaar.