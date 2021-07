Man hoort 21e vonnis tegen zich vellen

Virdjanand M. moest maandag het 21e vonnis tegen zich aanhoren in Suriname. Hij is schuldig bevonden aan onder meer diefstal en opzetheling en kreeg drie jaar celstraf opgelegd.

Rechter Cynthia Valstein-Montnor drukte de man op het hart om het criminele pad te verlaten. Virdjanand M. heeft plechtig beloofd dat hij niet meer in aanraking zal komen met justitie. Desondanks zag de rechter geen reden om af te wijken van de strafeis van officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie.

Virdjanand M. had ingebroken in een woning om die daarna te verhuren zonder dat de eigenaar op de hoogte was. Ook in twee andere gevallen verhuurde hij woningen die hem niet toebehoorden aan anderen. In een van de gevallen ontving hij SRD 1000 en in het tweede geval SRD 3500.

Daarnaast stal de man een wasmachine die hij heeft verkocht. Het is ook bewezen dat hij een gestolen gascilinder onder zich had en heeft ingebroken in een worststent.