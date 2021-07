Dominicaan doodgeschoten na woordenwisseling over filmen

De 29-jarige Dominicaan Gary de Jezus, Cepeda is op zondagmiddag 25 juli in de Julianastraat doodgeschoten. Dit na een woordenwisseling over het filmen van een woning in de straat. De 47-jarige schutter Steven L. en de 49-jarige Marlon D. werden kort na het voorval door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het ressort Centrum en rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten begaven zich naar de plek van het incident. Aldaar troffen de wetsdienaren een man liggende op het wegdek aan die geen teken van leven meer vertoonde. Deze man bleek naderhand Gary de Jezus, Cepeda te zijn.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat Marlon en Steven in een personenauto zaten die geparkeerd stond in de inrit van Steven. Op een gegeven moment liep Cepeda en nog een andere man naar de personenauto, waarbij Cepeda aan Marlon en Steven vroeg waarom zij een woning in de straat aan het filmen waren.

Na een korte woordenwisseling zou Cepeda een greep naar de zaktelefoon van Marlon hebben gedaan waarna Steven een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde en daarmee op Cepeda schoot. Het slachtoffer werd in de borststreek geraakt. De gewonde man rende weg van de auto, maar zeeg enkele meters verder op het wegdek in mekaar.

Marlon en Steven werden kort na het schietincident door RBTP aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten. Het wapen waarmee Steven op Cepeda heeft geschoten, had hij illegaal in zijn bezit en is hangende het onderzoek in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van Cepeda is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen door de politie. Marlon en Steven gaven aan dat zij dachten dat Cepeda en diens metgezel rovers waren. Steven is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, terwijl Marlon na verhoor is heengezonden meldt de politie.