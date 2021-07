Zaal in Vakbondshuis Amsterdam vernoemd naar Louis Doedel

In het Nederlandse Vakbondshuis is door de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) een zaal vernoemd naar de bekende Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel.

Vandaag opende FNV-voorzitter Tuur Elzinga samen met Mariëlla Kembel (familie) deze Louis Doedelzaal in het vakbondshuis in Amsterdam.

“Het is belangrijk de verhalen te vertellen van de vakbondshelden van toen en nu. Daarmee willen wij bijdragen aan het eerherstel van Louis Doedel”, aldus de FNV.

In het radioprogramma Met het Oog op Morgen vertelt Latijns-Amerika correspondent en familielid Nina Jurna over haar oud-oom. Ze hoopt dat de zaal in het Vakbondshuis niet de laatste stap is.

“Het uiteindelijke doel is eerherstel. Er moeten archieven zijn, het medisch dossier… We hopen dat de minister die vrij gaat geven. En erkenning, dat dit gebeurd is”, zegt Jurna.

Louis Doedel