Twee verdachten in zaak dodelijk schietincident Julianastraat aangehouden

In de zaak, waarbij een man zondagmiddag werd doodgeschoten aan de Julianastraat in Suriname, zijn twee verdachten aangehouden. De redactie verneemt dat het slachtoffer en een andere man rekenschap gingen vragen bij twee andere mannen in een voertuig, dat dichtbij de kruising van de Juliana en Koninginnestraat stond geparkeerd.

De vier mannen raakten in een woordenwisseling waarna een van de mannen terug liep naar zijn voertuig. Tijdens het weglopen werd G. De J. geschoten in zijn borst. G. probeerde nog naar het voertuig te lopen, maar zeeg neer op het wegdek.

De twee mannen in het ander voertuig reden hard weg maar de politie kon hen kort daarna in de boeien slaan en naar het politiebureau overbrengen. De zaak is ter plaatse overgedragen aan kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.

Het ontzielde lichaam van G. De J. is ter obductie in beslag genomen.