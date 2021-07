Overleden bromfietser kwam op rijhelft tegemoetkomende auto terecht

De BBS’er op de brom, die zondag om het leven kwam na een aanrijding op de Weg naar Reeberg, kwam op de rijhelft van een tegemoetkomende auto terecht. Hierdoor ontstond een aanrijding, meldt het Korps Politie Suriname zojuist. De 33-jarige bromfietser Jerry Esseboom is daarna in de vroege ochtend van zondag 25 juli na een aanrijding op de Weg naar Reeberg, onderweg naar het ziekenhuis komen te overlijden.

De politie van het bureau Santo Boma kreeg omstreeks 01.00 uur via het Command Center een melding van een aanrijding tussen een bromfiets en een auto op voornoemde weg. Bij aankomst van de wetsdienaren werden Jerry en de 30-jarige duorijder Ivanildo N. op het wegdek aangetroffen.

Onderzoek wees uit dat de 49-jarige autobestuurder Marino L. over de Weg naar Reeberg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Helena Christinaweg gaande in de richting van Santigron. De bromfietser en zijn duorijder reden in de tegenovergestelde richting. Ter hoogte van pandnummer 62A kwamen Jerry en Ivanildo door tot nog toe onbekende reden op de rijhelft van de autobestuurder, met als gevolg de aanrijding.

De bromfietser die niet aanspreekbaar was en zijn duorijder liepen zware letsels op. Beide verkeersslachtoffers werden met de ambulance van Surcad afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Onderweg naar de ziekeninrichting liet Jerry het leven. De duorijder Ivanildo is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De autobestuurder Marino is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en zijn er geen symptomen van dronkenschap bij hem waargenomen.

Het ontzielde lichaam van Jerry Esseboom is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. De Verkeersunit van Regio Midden is belast met het onderzoek van deze aanrijding.