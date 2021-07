Mogelijk fatale shunt bloeding bij 28-jarige automobilist Zwartenhovenbrugstraat

De man die maandag dood werd aangetroffen in een auto aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat om een 28-jarige nierpatiƫnt die naar alle waarschijnlijkheid te maken kreeg met een fatale shunt bloeding.

Om de dialyse bij nierpatienten mogelijk te maken, is er een toegangsweg tot de bloedbaan nodig. Een van de methoden is het gebruik maken van een zogeheten shunt: een verbinding tussen een slagader en een ader. Een shunt, meestal geplaatst in de bovenof onderarm, is gemakkelijk aan te prikken bij het dialyseren en gaat vaak jarenlang mee.

Er kunnen echter ook bloedingen ontstaan waarbij de snelheid van het bloedverlies en de hoeveelheid bloedverlies factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat het fataal is. Zo ook vandaag bij de 28-jarige Maldini Kartodikromo. Vernomen wordt dat een voorbijganger de automobilist om hulp hoorde roepen toen hij te maken kreeg met de bloeding.

Het ging echter zo snel dat de jongeman daarbij is doodgebloed. De Surinaamse politie kreeg de melding en trof hem levenloos en bebloed aan, waarbij de shunt bloeding in de arm werd gezien als verwonding.