Dieven stelen vingerringen uit geparkeerde auto

De politie van het bureau Latour heeft op zondag 18 juli de 17-jarige Abelinti R., de 20-jarige Odanie L. en de heler Lino J. (48) ter zake diefstal van twee vingerringen aangehouden. Een benadeelde deed op zaterdag 17 juli aangifte van de diefstal op het voormeld politiebureau, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Naar zeggen van de aangever parkeerde hij op vrijdag 16 juli zijn auto naast zijn bedrijf en liep vervolgens naar binnen. Toen hij terugkeerde naar zijn voertuig kwam hij tot de ontdekking dat zijn twee vingerringen welke hij in een bak naast de bestuurderszijde had geplaatst, waren weggenomen.

De wetsdienaren stelden een onderzoek in en na camerabeelden te hebben bekeken, kwam Abelinti in beeld. Hij werd opgespoord en aangehouden. Hij verklaarde de sieraden voor verkoop te hebben afgegeven aan Odanie. Deze verkoper werd eveneens opgespoord en aangehouden. Hij hield de politie voor de gouden ring te hebben verkocht aan Lino. Het verkoopbedrag heeft hij verdeeld met Abelinti, maar heeft zijn deel verbrast toen hij op 17 juli jarig was. Op zijn aanwijzing werd de andere ring die hij in een bosschage had bewaard, achterhaald.

Lino werd ook opgespoord en in de kraag gevat. Beide ringen zijn weer afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Zowel de heler als de twee verdachten werden voorgeleid. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn Abelinti en Odanie in verzekering gesteld, terwijl de heler is heengezonden meldt de politie.