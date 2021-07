Man en vrouw vliegen met auto in trens tijdens lockdown

Een man en een vrouw zijn vrijdagavond rond middernacht met een auto gevlogen in een trens langs de Martin Luther Kingweg in Suriname. Het verkeersongeval vond plaats ter hoogte van Vir Equipment NV.

De vrouw klaagde van pijn over haar lichaam en is voor medische behandeling per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder met het voertuig van de weg is geraakt. Omstanders zagen het voorval en schoten de inzittenden te hulp.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in om het slachtoffer af te voeren.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de de trens te takelen en af te voeren.