Jongeren Informatiebeurs 2021 gericht op ‘onderwijsvernieuwingen’

Dit jaar zal er bijzondere aandacht geschonken worden aan de vernieuwingen in het onderwijs tijdens de Jongeren Informatiebeurs 2021. De beurs vindt vanwege Covid-19 voor de tweede keer online plaats en wel van 26 tot 30 juli.

Jongeren krijgen via de Facebookpagina van de Stichting Jongeren Welzijn, de organisatie van de beurs, toegang tot online platformen van verschillende deelnemende onderwijsinstellingen en instituten, en kunnen participeren in diverse online sessies om zodoende aan de nodige informatie te komen over de instituten.

Het thema dit jaar is ‘Meer kennis, meer ontwikkeling’. Vernon Kersout, lid van Stichting Jongeren Welzijn, zegt dat er binnen het onderwijs een aantal fundamentele vernieuwingen zijn doorgevoerd. In de samenleving rijzen nogal veel vragen over die vernieuwingen in het onderwijs.

De organisatie heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) en verschillende overheids en particuliere instellingen bereid gevonden om de informatie te verschaffen aan jong Suriname. Er zal onder andere informatie verstrekt worden door de Anton De Kom Universiteit van Suriname, diverse HBO-opleidingen en het Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten (BOS).

De Stichting Jongeren Welzijn heeft op basis van de participatie van jongeren in 2020 bij de eerste online beurs, waarbij tijdens de live sessies honderden vragen dagelijks gesteld werden, kunnen vaststellen dat de beurs ook virtueel in een enorme behoefte voorziet.

Ook dit jaar geeft de stichting, ondanks de enorme uitdagingen vanwege de Covid-19 crisis, invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en rekent daarom op maximale participatie van de doelgroep. Voor alle updates wordt verwezen naar de facebookpagina van de stichting en actualiteitenprogramma’s via diverse media.

De organisatie van de Jongeren Informatiebeurs ligt sedert de oprichting in 1994 in handen van de Stichting Jongeren Welzijn. Dit groots educatief evenement is bedoeld om jongeren (al dan niet schoolgaand of werkend) en hun ouders te informeren over o.a. opleidingen, trainingen, ondernemerschap en hulp/dienstverlening aan de jeugd. Dat moet ze in staat stellen bewuste keuzes te maken voor wat betreft hun carriëreplanning en persoonlijke ontwikkeling.

De beurs die in het verleden werd gehouden in het toenmalig Flamboyant Park en later in de KKF-Beurshal, heeft steeds duizenden bezoekers getrokken en is een niet meer weg te denken evenement in onze samenleving. De vijfdaagse beurs is dit jaar volledig online.