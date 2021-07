Jongen (12) steekt broertje (4) met vork in anus na ruzie

Een 12-jarige jongen heeft zijn 4-jarige broertje vrijdagavond in Paramaribo met een vork in de anus gestoken. Er zou sprake zijn van een ruzie tussen beide jongens.



Het is nog onbekend waarover de ruzie ging. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is voor observatie opgenomen. Deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken in Suriname die verder zal onderzoeken.



In deze zaak is er geen sprake van seksuele gedachtegang. De politie heeft de melding gehad en was naar de plaats voor een onderzoek.

