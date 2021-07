1 coronadode en 116 nieuwe besmettingen op vrijdag 23 juli

In Suriname is het aantal nieuwe besmettingen op vrijdag 23 juli weer iets gestegen: 116 nieuwe gevallen werden genoteerd na 410 keer testen. Ook is er weer 1 coronadode genoteerd.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in ziekenhuizen weer iets is gestegen van 74 naar 86.

Op de intensive care worden momenteel 29 patiënten behandeld.

De cijfers van vrijdag 23 juli 2021: