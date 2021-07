Vrouw steekt twee mensen om roddelpraatjes

De Surinaamse politie heeft een 32-jarige vrouw aangehouden, die een andere vrouw rekenschap vroeg om roddelpraatjes en haar met een scherp voorwerp stak. Ook een man raakte gewond. De politie van het bureau Latour heeft vorige week zondag de verdachte Georgetina S. aan de Goeiestraat te Winti Wai aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Georgetina bracht op die dag aan de Goeiestraat twee personen steekverwondingen toe met een scherpvoorwerp. De wetsdienaren deden na de melding van het incident de plek aan voor onderzoek. Geconstateerd werd dat de twee slachtoffers Jelissa L. (24) en de 30-jarige Andy S. ter hoogte van pand no.2 met elkaar stonden te praten.

Georgetina die op een bepaald moment kwam aangelopen, begon zonder enige reden Jelissa uit te schelden en vroeg haar rekenschap om roddelpraatjes. Daarbij haalde de vrouw een scherp voorwerp uit haar B.H. tevoorschijn en zwaaide daarmee in de richting van Jelissa.

Andy kwam tussen de twee vrouwen om erger te voorkomen, maar werd daarbij in zijn rechteronderarm geraakt. Georgetina viel de dame toch aan, waarbij Jelissa een steekverwonding opliep aan haar rechterschouder. De twee gewonde slachtoffers werden per eigengelegenheid overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na medische behandeling zijn Andy en Jelissa heengezonden. De verdachte werd in de boeien geslagen en het scherp voorwerp is hangende het onderzoek in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Geogetina achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.