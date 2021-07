SLM zet ander ingehuurd vliegtuig in op regionale route

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways zal vanaf 27 juli aanstaande tijdelijk een Airbus A321-200 van Avion Express inhuren, in plaats van een toestel van World Atlantic. Dit om haar dienstverlening op de regionale route te verbeteren, meldt het bedrijf in een persbericht.

Dit vliegtuig met een capaciteit van 220 zitplaatsen zal worden ingezet om vluchten in de regio waaronder vluchten van Suriname naar Aruba en Miami (v.v.) uit te voeren. Verder zal dit type vliegtuig ook een boost moeten geven aan de passagiers beleving, zegt het bedrijf.

Voor de maand juli werd een toestel van World Atlantic ingehuurd om de route Paramaribo-Aruba-Miami te onderhouden. Dit was echter geen succes, blijkens de ervaringen van passagiers. In een Surinaamse krant verscheen zelfs een bericht over een horror-vlucht met een toestel van World Atlantic. 10 dagen geleden stond het vliegtuig ook nog aan de grond op Aruba na een technisch mankement.

Surinam Airways zegt vandaag er alles aan te doen om de ‘customer journey’ van passagiers te verbeteren en biedt in dit kader wederom haar eigen volledig inflight service product aan. De maatschappij blijft verder hard werken aan het kunnen voorzien in eigen vloot, al dan niet in samenwerkingsverband.