Parbo Bier ter waarde van SRD 12.000 gestolen uit leveringstruck in Moengo

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag kratten Parbo Bier ter waarde van SRD 12.000 gestolen uit een leveringstruck van de Surinaamse Brouwerij die voor een winkel aan de Lijnweg in Moengo stond geparkeerd. De vrachtwagen was voor de winkel met de bedoeling dat al het bier vrijdag eruit gehaald zou worden.

In de nacht zijn personen op de plaats geweest en hebben de kratten bier uit de truck gestolen. Vrijdag is ontdekt dat in de vrachtwagen de diefstal is gepleegd.

De politie is bezig met het onderzoek. Het vermoeden bestaat dat meerdere personen de daad hebben gepleegd. 

De zonen van Hermandad zullen de camerabeelden nagaan om te achterhalen wie allemaal op de plaats is geweest.