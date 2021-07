Identiteit verkoolde lijken officieel bekend

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist officieel bevestigd dat de lichamen die vorige week in een uitgebrande pick-up aan de Noordpolderdam werden aangetroffen, van de drie mannen Rohitash Sital (39), Shawn Stolk (24) en Cedric Tertullien (27) zijn.

De lijken zijn reeds positief herkend en de nabestaanden zijn officieel op de hoogte gebracht. Vast staat dat de drie mannen middels een misdrijf om het leven zijn gebracht. Een van de lichamen vertoonde vermoedelijk schotverwondingen.

De ontzielde lichamen zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. Over de zaak is verder nog weinig bekend. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak meldt de politie.