Aantal COVID-19 patiënten in ziekenhuizen flink gedaald

Het aantal COVID-19 patiënten dat in Suriname in ziekenhuizen wordt behandeld, is in de loop van deze maand flink gedaald. Op de eerste dag van juli lagen er 184 personen in het ziekenhuis. Op donderdag 22 juli was dat aantal gedaald naar 74.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 83 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 466 keer testen, oftewel 17,8%.

Donderdag is er ook 1 coronadode genoteerd, waardoor het totaal aantal doden als gevolg van besmetting met het coronavirus, is gestegen naar 626.

De cijfers van donderdag 22 juli 2021: