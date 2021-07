Schade aan overdekt terras bij scooterbrand

Een scooter van het bouwjaar 2007 is woensdag aan de Torricellistraat in Paramaribo afgebrand. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Het overdekte terras waar die geparkeerd stond, heeft brand- en schroeischade opgelopen.

De brandweer in Suriname kreeg 16.04 uur de melding van rook uit een woning op het adres. Zij ging ter plekke en kreeg de brand onder controle 16.25 uur. De scooter stond in brand.

Ten tijde van de brand was niemand thuis. De brandweer kon het perceel moeilijk betreden omdat de poorten op slot waren. Zij sprong over de schutting om de brandhaard te bereiken en te blussen. De ruiten van de schuifdeur van de woning hebben ook schade.

Naar verkregen informatie van de beheerder blijkt dat de bewoners in het buitenland zijn. Het is niet duidelijk of de woning is verzekerd.