Politie breekt deur woning schuilende man open

De politie moest de deur van de woning van een man deze week in Paramaribo openbreken toen hij na herhaaldelijk te zijn geroepen geen gehoor gaf. Hij speelde overluid muziek, maar bij aankomst van de politie rende hij zijn huis binnen en maakte alle deuren en ramen dicht.

Buurtbewoners hadden het beklag gedaan dat de man overluid muziek afspeelde. Zij hebben vaker hun beklag over hem gedaan, maar steeds trof de politie hem bij aankomst niet aan.

Zo ging de politie deze week wederom naar de woning. Bij aankomst bleek dat de man wel thuis was. Hij rende de woning binnen en deed die helemaal op slot. De politie ging ertoe over om de deur open te breken om hem aan te spreken. Het bleek dat hij werd opgespoord in een vernielingszaak.

De man had eerder de zijspiegel van een autobestuurder vernield toen die hem had aangesproken. De verdachte liep met een houwer midden op straat. De autobestuurder sprak hem aan waarna de man boos werd. Hij zwaaide met de houwer met als gevolg dat de zijspiegel werd geraakt.

De bestuurder had aangifte van de vernieling van zijn zijspiegel gedaan. De politie ging naar de plaats maar in die tussentijd had de verdachte de plaats verlaten.

De politie was bezig met de opsporing waarbij aan het licht kwam dat dezelfde man overluid muziek afspeelt. Hij is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.