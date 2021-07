Nieuwe politieke partij in Suriname: Gonini Volkspartij

In Suriname is onlangs de Gonini Volkspartij oftewel Gonini People’s Party (GPP) als nieuwe politieke partij opgericht. De GPP-missie heeft in de kern de duurzame sociaal- economische ontwikkeling van Suriname gecentreerd rond een sterke focus op de groei van onze mensen. De voorzitter van de GPP is H.E. Siegfried Jalink Sr. en de secretaris- Rudy Ardjoen.

De huidige bestuursleden zijn grondig gescreend op hun opleidingsachtergrond, competenties en maatschappelijke betrokkenheid. Andere essentiële criteria voor elk lid zijn hun blijk van uitmuntend leiderschap en integriteit. “GPP wil ervoor zorgdragen dat haar bestuursleden de juiste mensen zijn met het hart op de juiste plaats en waakzaam blijven voor de taak terwijl ze samenwerken om het gemeenschappelijke doel van duurzame ontwikkeling van Suriname te bereiken”, aldus voorzitter Jalink.

De partij heeft vijf (5) aandachtsgebieden geïdentificeerd: • economische ontwikkeling,

• sociale ontwikkeling,

• interne betrekkingen en partnerschap,

• huisvesting

• ondernemerschap.

GPP onderstreept dat al deze aandachtsgebieden essentiële componenten zijn van duurzame ontwikkeling voor het land en dat er mijlpalen voor de korte en lange termijn zijn ontwikkeld als onderdeel van deze algemene strategie.

De komende periode zal de leiding van de partij blijven werken aan de verdere conglomeratie van de strategie van de partij, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van verschillende beoordelingen om de reikwijdte van de meest urgente problemen te inventariseren waarmee de Surinaamse samenleving wordt geconfronteerd. Dit met als doel de systematische duurzame oplossingen voor alle 10 districten.



Van Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini tot Wanica: het strategisch sociaal-economische ontwikkelingsplan van de GPP verzekert een open en toegankelijke strategie voor alle Surinamers vanuit elke hoek, etniciteit, religie of levenswandel. De GPP wil vooral alles dat het beste is aan Suriname belichten.

De partij heeft derhalve de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in hun strategie en sociaal-economisch ontwikkelingsplan opgenomen.

Er komt ook een fase voor het werven van leden en het opzetten van verschillende structuren binnen de partij. De GPP streeft naar een bestuur van diverse leden afkomstig uit haar basis in het hele land.

“Met de oprichting van de partij hebben wij een belangrijke stap gezet. Nu zullen we al onze inspanningen en middelen inzetten om een goede en solide basis op te bouwen van waaruit we kunnen zorgen voor een levensvatbare en robuuste GPP in de toekomst”, aldus voorzitter Siegfried Jalink.

Te zijner tijd zal GPP meer details en informatie verstrekken over de strategie, programma’s en initiatieven van de partij.