Leerkrachten Onderwijs Binnenland vragen verschuiving vertrekdatum

Leerkrachten die in de periode 19 tot en met 26 juli naar hun standplaats in het binnenland moesten vertrekken, hebben aan de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in Suriname, gevraagd om verschuiving van de vertrekdatum.

Als reden voor hun verzoek geven de leerkrachten aan dat hun financiƫle situatie op dit moment niet toereikend is, waardoor zij hun voorraad levensmiddelen niet kunnen inkopen. In het Surinaamse binnenland zijn goederen vier- tot vijfmaal duurder. Deze groep leerkrachten ontvangt als stimulans extra toelagen, zoals standplaatstoelage, ontberingstoelage en ontwikkelingspremie. Naast deze toelagen krijgen de leerkrachten met standplaats Sipaliwini ook nog 50% op hun bezoldiging.

Verder hebben zij aangegeven, dat het kunnen pinnen bij de ATM in het binnenland een luxe is. Verder wordt aangegeven, dat schoolleiders in de periode 19 tot en met 22 juli in Paramaribo een fysieke training moeten volgen in verband met de afgifte van tablets. Door de hoge kosten voor internet, is het voor de groep niet mogelijk om de trainingen online te volgen.

De leerkrachten benadrukken dat zij het belang van de herstart van het onderwijsproces onderkennen en ook bereid zijn om les te geven. Echter moeten zij op financieel gebied ook goed hierop voorbereid zijn.

Het verzoek van de leerkrachten is door de leiding van het ministerie gehonoreerd en ook schriftelijk aan hun meegedeeld door waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO), Yuro Dipotaroeno. De AVO-directeur heeft de onderwijsgevenden meegedeeld dat de afdeling Vervoer een nieuwe vertrekperiode zal vaststellen, nadat het salaris is gestort.

Het nieuwe vertrekschema zullen de leerkrachten binnenkort ontvangen.