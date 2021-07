Vrouw ziet geroofde tas bij ander en schakelt politie in

Een vrouw heeft haar tas die buitgemaakt was bij een beroving in Wanica, positief herkend toen een ander daarmee rondliep. Zij schakelde de politie in die klaarheid wist te brengen in deze roofzaak.

De gestolen tas werd aangetroffen bij een vrouw die deze had gekocht bij twee mannen. De politie wist eerst die twee mannen aan te houden die verklaarden bij wie zij de tas hadden gekocht. Daardoor zijn twee andere mannen ingerekend die betrokkenheid hebben bij de beroving van de vrouw van haar tas met geld en andere spullen.

Met de aanhouding van de twee roofverdachten bracht de politie klaarheid in twee berovingszaken in Suriname. In beide gevallen zijn twee vrouwen beroofd van hun tassen. Van een van de vrouwen is 5000 euro buitgemaakt en de ander 13 duizend euro.

Beide roofverdachten bekennen schuldig te zijn en zijn maandag in verzekering gesteld. De helers zijn heengezonden.