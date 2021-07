Verdachte mensensmokkel vlucht weg met 3 Guyanezen in auto

Leden van het Regio Bijstand Team West (RBTW) hebben op donderdag 15 juli de verdachten S.A. (26) en 27-jarige A.R. op verdenking van mensensmokkel c.q. deelneming aan een criminele organisatie in Nickerie aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Tijdens controle werkzaamheden werd het voertuig dat op die bewuste dag door A.R. werd bestuurd door het RBTW tot stoppen gesommeerd. Terwijl een politieambtenaar tot de bestuurder sprak, stapte de bijrijder S.A. uit. De wetsdienaar vroeg de drie Guyanezen die op de achterste zitting zaten naar hun documenten. De drie Guyanese paspoorten werden toen overhandigd aan de politieambtenaar. De wetsdienaar vroeg daarbij aan A.R. om zijn voertuig beter langs de weg te parkeren. Bij die gelegenheid reed A.R. met hoge snelheid weg en wist uit zicht van de politie te geraken.

Na een zoekactie door de RBT-ers werden A.R. en S.A. later op de dag met het voertuig in het Lachmon Project achterhaald. De drie Guyanezen waren toen niet meer in het voertuig. A.R. verklaarde aan de politie dat hij de Guyanezen, die aan de hand van hun paspoorten illegaal in het land bleken te zijn, bij de Openbare Markt van Nickerie had afgezet. Aangezien het verhaal van A.R. en S.A. niet strookten, werden zij ter voorgeleiding aan een Hulpofficier van Justitie aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten door de politie in verzekering gesteld. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de Recherche van Regio-West meldt de politie.