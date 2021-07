Tiener (15) ingesloten voor zware mishandeling en bedreiging

De politie van het bureau Nieuw Nickerie heeft op vrijdag 16 juli de 15-jarige D.M. aangehouden. Deze jeugdige heeft zich op die bewuste dag schuldig gemaakt aan zware mishandeling en bedreiging van zijn zus en buurmeisje.

D.M. werd voorgeleid en is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname op haar website.

Gelet op de jeugdige leeftijd van de verdachte is hij ondergebracht in het jeugddoorgangshuis te Opa Doeli. Het onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, aldus de politie.