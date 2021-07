Suriname wint derde Gold Cup wedstrijd met 2-1 van Guadeloupe

Suriname heeft dinsdag de derde wedstrijd in groep C van de Gold Cup met 2-1 gewonnen van Guadeloupe. Beide landen hebben hard gestreden voor de overwinning, maar zijn na twee verliespartijen uitgeschakeld voor verdere deelname.

In de 14e minuut opende Gleofilo Vlijter de score vanuit een moeilijke hoek. Guadeloupe ging meteen op zoek naar de gelijkmaker en de bal raakte de deklat. Matthias Pheaton wist in de 20ste minuut wel de gelijkmaker te scoren. Kelly Irep werd in de 28ste minuut rood gekleurd voor een lelijke overtreding op Ivenzo Comvalius. Suriname wist de meerderheid niet te benutten. De ruststand was 1-1.

Meteen na de start van de tweede speelhelft gingen beide landen tot het uiterst om te scoren, maar de bal ging het net maar niet in. Pas in de 79ste minuut lukte het Nigel Hasselbank om de bal achter doelman Kévin Ajax te plaatsen: 2-1 voor Suriname. Scoringskansen voor beide landen hierna bleven onbenut.