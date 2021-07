Schoolleiders binnenland ontvangen tablets van ministerie om contact te versterken

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is drukdoende het niveau van het onderwijs in het binnenland van Suriname te verbeteren. Het ministerie wil dus alvast het contact met de schoolleiders van het gebied versterken.

De eerste stap hiertoe is gezet met het verstrekken van tablets aan de hoofden. De apparatuur is afkomstig uit de geste van het kabinet van first lady Melissa Santhoki-Seenacherry.

Waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Yuro Dipotaroeno, deelde de schoolleiders mee dat met de tablets het ministerie vaker en directer in contact met hen zal treden.

De onderdirecteur Ontwikkelingsdiensten, Danielle Rosario, beaamde dit. Na de verstrekking kregen de directeuren ook een training hoe met de tablets om te gaan.