Vijf mannen aangehouden na diefstal jachtgeweer en andere spullen van oom

Leden van de Recherche van Regio Midden bijgestaan door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben in de tweede week van juli vijf verdachten op verschillende locaties opgespoord en aangehouden. Deze vijf manspersonen zijn bekenden van de politie en zijn meermalen voor gepleegde strafbare feiten in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Surinam vandaag.

De benadeelde Wensley W., zijnde een oom van één der verdachten deed op woensdag 23 juni aangifte op het politiebureau Paranam ter zake inbraak in zijn woning. Daarbij werden waardevolle goederen zoals een legaal dubbel loop jachtgeweer; een tablet; een mobiele telefoon; een zwarte handtas inhoudende een bruine portemonnee met een groot geldbedrag in Surinaamse dollar en een hoeveelheid gouden sieraden weggenomen.

Na bekomen en uitgewerkte informatie hielden de rechercheurs op zaterdag 10 juli de verdachte Rellem V. (32) meer bekend als “Momojo of Molo” op de kruising van de Goedezorg- en de Sohanweg aan. Op hem werden een tablet en een mobiele telefoon aangetroffen en in beslag genomen. De tablet en de mobiele telefoon zijn tijdens het onderzoek positief herkend door de benadeelde. Bij de voorgeleiding verklaarde Rellem dat het gestolen jachtgeweer bij ene Marvin moest zijn.

Het gemengd team zette het onderzoek voort en hield op dinsdag 13 juli de twee 29-jarige verdachten, Gerson A. meer bekend als “Kelly of Tweeling” en Mario A. meer bekend als “Tenci of Lava” aan. Dit duo die in een voertuig was gezeten werd ter hoogte van de Goedezorg- en Bovenzorgweg klemgereden. Op Gerson werd aangetroffen en in beslag genomen de zwarte tas inhoudende de bruine portemonnee. Het voertuig dat dat het tweetal in bruikleen had, werd grondig doorzocht en is intussen afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

Daarnaast werd de verdachte Marvin D. (37) diezelfde dag opgespoord en ter hoogte van de Saronbrug aangehouden. Marvin gaf de politie echter te kennen dat Rellem het jachtgeweer als onderpand aan hem had afgestaan, maar dat hij deze weer als onderpand heeft gegeven aan ene Lucien.

De 34-jarige Lucien B. werd eveneens op dinsdag 13 juli door de wetsdienaren opgespoord en aan de Hermansteinbergstraat aangehouden. De woning van Lucien werd doorzocht, maar het gestolen jachtgeweer is niet achterhaald.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten Rellem en Gerson hangende het verder onderzoek door de politie in verzekering gesteld, terwijl de verdachten Marvin, Mario en Lucien na verhoor zijn heengezonden meldt de politie.