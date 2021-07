VIDS-voorzitter Theo Jubitana overleden aan gevolgen coronavirus

De voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) Theo Jubitana is vandaag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Jubitana was naast VIDS-voorzitter ook kapitein van het Inheemse Hollandse Kamp.

Theodoris Bernardus (Theo) Jubitana was sinds 2011 kapitein van Hollandse Kamp en sinds 2017 voorzitter de VIDS. In 2019 werd hij voorzitter van de Amazone Partij Suriname.