Verdachte aangehouden voor gewapende overval SHS verhuurbedrijf

De politie heeft een man zondagavond in het district Wanica aangehouden voor het plegen van een gewapende roofoverval bij SHS verhuurbedrijf annex woning aan de Rahemalweg. Hij legde een volmondige bekentenis af dat hij in het pand is geweest samen met zijn kompanen om de roofoverval te plegen.

Bij hem is geld en andere goederen aangetroffen. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Bij de gewapende roofoverval is een zwarte Toyota Prado, geldbedragen in SRD en USD, tablets, sieraden, sleutels en een telefoon gestolen.

Vijf gewapende rovers hebben de eigenaar zondag bruut overvallen in Suriname. Zij hielden de man onder schot en sommeerden hem plat te liggen. Zij deden een plastic om zijn hoofd en gooiden hem op de vloer. Zij sloegen het slachtoffer in elkaar aan zijn buik en rug. Hij hield een blauw oog over.

De rovers knevelden de man vervolgens aan een stoel met kledingstukken en droegen hem op te vertellen waar het geld was. Met de buit vertrokken ze in de Prado.

De gestolen auto werd naderhand onbeheerd aangetroffen in het verlengde van de Carmen Jankiestraat te Sunnypoint.