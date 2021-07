Oplichter vergokt in ontvangst genomen euro voorschotten van klanten

De Surinaamse politie heeft de 31-jarige Krishan R. aangehouden ter zake oplichting. Hij deed zich voor als importeur van graafmachines en heeft een groot geldbedrag in euro als voorschot genomen bij benadeelden, welk hij heeft vergokt. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat de man via social media adverteerde importeur te zijn van graafmachines. Hij plaatste daarbij ook foto’s van verschillende modellen graafmachines. Geïnteresseerden konden na een aanbetaling in euro, het saldo tegen soepele voorwaarden aflossen. Zodra de geïnteresseerden de aanbetaling hadden gedaan, zou hij de graafmachines volgens de aangegeven modellen importeren.

Om het vertrouwen bij de mensen te winnen deed hij zich op heel listige wijze voor als de eigenaar van het appartementencomplex in het district Wanica. Op die locatie moesten de mensen zich begeven voor het afhandelen van de aanvragen.

Krishan hield de aangevers daarbij voor dat een douanier de tussenpersoon was die de machines moest laten halen. Hij gaf ook een contactnummer van de zogenaamde douanier aan de benadeelden. De mensen kregen wel contact met die tussenpersoon, maar Krishan had hen de naam van de douanier niet doorgegeven.

Vijf benadeelden deden afzonderlijk aangifte van oplichting tegen Krishan op de politiebureaus Kwatta, De Nieuwe Grond en de Recherche van Regio Midden. Deze verdachte heeft in totaal een groot geldbedrag in Euro als voorschot genomen bij de aangevers.

Aangezien de zogenaamde importeur niet onder een fake naam opereerde, kwamen de politieambtenaren hem snel op het spoor, waardoor hij door leden van de Recherche van Regio Midden, bijgestaan door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) ter zake oplichting aangehouden bij een appartementencomplex in het district Wanica in de kraag werd gevat.

Krishan die eerder in aanraking is gekomen met de politie heeft bekend het strafbaar feit te hebben gepleegd. Hij verklaarde aan de politie dat hij de aangenomen voorschotten in euro heeft vergokt. De verdachte is na overleg met het Openbaar Ministerie ter zake oplichting door de politie achter slot en grendel geplaatst.

Zij die denken ook op deze manier te zijn opgelicht door Krishan kunnen zich dagelijks in verbinding stellen met de Recherche van Regio Midden meldt de politie. Deze afdeling is te bereiken op het telefoonnummer 582050.