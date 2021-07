Mysterieuze Vernieuwingsbeweging BvL/ALS niet legitiem en onbevoegd

De vernieuwingsbeweging van de BvL/ALS is zelf in het leven geroepen door onbekenden. Zij zijn een niet legitieme en onbevoegde entiteit . Men mist duidelijk de kennis en ervaring en neemt dingen klakkeloos over van anderen zonder te beseffen dat je niet zomaar in de rechtsorde kan laveren.

BvL/ALS is een erkend zedelijk lichaam met goedgekeurde statuten, waarbij de achtergronden van de bestuurders bekend zijn bij een ieder. De ledenregistratie is een ongoingproces. Dus vraag je jezelf af vanwaar die mysterieuze beweging die bevoegdheid ontleent om leden te registreren voor de BvL/ALS.

Verkiezingen houden, organiseren en leden registreren is een aangelegenheid van het zittend bestuur, niet van een NIET erkende entiteit. Het onlineformulier is niet afkomstig van de bond. Voor de bond is een dergelijke lidmaatschapaanvraag dus nietig. Kennelijk hebben deze mensen die een vakvereniging willen overnemen geen weet van het verenigingsrecht en zorgen voor MISLEIDING.

Het lijkt alsof de formulieren van de bond afkomstig zijn. De voorzitter zou in feite actie moeten ondernemen om deze misleiding te stoppen.

Het huidig bestuur doet haar uiterste best en is continue bezig met het oplossen van allerhande vraagstukken van leden. Indien leden van de BvL/ALS aangeven dat zij ontevreden zijn, hebben zij ten alle tijden de vrijheid om zich aan te sluiten bij de overige negen onderwijsbonden voor belangenbehartiging.

Nog te realiseren: Op dit moment is prioriteit een goed en leefbaar inkomen voor de leden. De bond is in onderhandeling met de regering over lonen. De BvL/ALS kent haar VERANTWOORDELIJKHEID!

Voorts wilt de bond in de naaste toekomst onderhandelingen met de werkgever om een eigen gebouw, want huur betalen lukt niet meer met de lage contributievan SRD 15/20. De bond wilt ook haar kader afvaardigen naar ILO-meetings, een afvaardiging in het Arbeisadviescollege etc.

De BvL/ALS heeft ook leden die niet vallen onder de Personeelswet. Dus wij willen inspraak hebben bij het Arbeidadviescollege. De bond wil een calamiteitenfonds hebben voor haar leden en gezin die in moeilijke situaties kunnen belanden.

Het bestuur van de BvL/ALS