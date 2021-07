Man trapt hoogzwangere vriendin ziekenhuis in

Een man (43) heeft zijn zeven maanden zwangere vriendin (29) na een woordenwisseling mishandeld in Suriname. Hij trapte haar in de buik. De vrouw is als gevolg van de mishandeling in het ziekenhuis opgenomen voor observatie.



De man is vaker agressief. Hij heeft een relatie van negen jaar met de vrouw waarbij hij haar vaker heeft geslagen. Zij deed geen aangifte in de hoop dat de verdachte zou veranderen. Zij hebben reeds een kind, waarbij de vrouw zwanger is van het tweede.

De geweldenaar is zondag weer boos geworden. Hij maakte ruzie omtrent het feit dat de vrouw een jongere broer in huis had genomen die huiselijke problemen heeft. Hij gaf in eerste instantie goedkeuring dat de broer mocht inwonen, maar hij veranderde van gedachten en maakte er een probleem van.



De man is zondag na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.