Jonge rover in zitvlak geschoten door politie

Deze rover in Suriname is vanmiddag in zijn zitvlak geraakt door een politiekogel. Dit gebeurde rond 14.30u aan de Kasabaholoweg.

De man zou een ketting hebben weggerukt van een vrouw en vluchtte daarna weg.

De ingeschakelde politie zette de achtervolging in en sommeerde de man te stoppen. Toen hij ook na waarschuwingsschoten niet stopte, werd gericht geschoten waarbij hij geraakt werd.

Bij het afvoeren kermde de jongeman van de pijn en riep hij om z’n mama.