Dronken automobilist zonder rijbewijs rijdt auto COVID-Brigade Nickerie aan

De 47-jarige autobestuurder K.I. heeft op donderdag 15 juli een aanrijding veroorzaakt, waarbij hij de dienstauto van de Covid-Brigade van Nickerie heeft aangereden. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Bij navraag naar de bescheiden van de auto en zijn rijbewijs, bleek K.I. niet in het te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Ook het voertuig bleek niet te zijn verzekerd en gekeurd. Verder onderzoek wees uit dat K.I. onder invloed van alcohol had deelgenomen aan het verkeer.

Hij werd ter ontnuchtering op het politiebureau opgehouden. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie is K.I. heengezonden. De Verkeer Onderzoek Unit Regio-West is belast met deze zaak.