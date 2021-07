Schoten gelost om vluchtende gascilinder dieven te laten stoppen

De politie van het bureau Latour heeft in de ochtend van donderdag 15 juli de 24-jarige Xaviero G. aangehouden en later op die dag zijn kompaan Rupert H. (45). Xaviero en Rupert worden ervan verdacht twee gascilinders te hebben weggenomen op een adres in het ressort Latour meldt het Korps Politie Suriname.

Dit duo begaf zich via de schuifpoort op het terrein, waarna zij de bedradingen van de gascilinders die leiden naar het gasfornuis sneden. Hierna ging het tweetal ervandoor met de gascilinders.

De politieambtenaren speelden op die ochtend in op de melding van het Command Center dat twee manspersonen aan de Bofroestaat twee 100 lbs gascilinders sjouwden. Bij het zien van de politie zette het tweetal het op een lopen en lieten de gascilinders op de berm achter.

De politie zette de achtervolging in en loste waarschuwingsschoten om de vluchtende mannen op andere gedachte te brengen. Beide verdachten zette hun vlucht voort. Het gelukte de wetsdienaren Xaviero enkele straten verder aan te houden, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Op zijn aanwijzing werd enkele uren daarna het woonadres van zijn kompaan tevens buurman aangedaan. Toen Rupert het dienstvoertuig zag aankomen, rende hij weg, maar werd door de politie in de boeien geslagen.

Inmiddels hebben Xaviero en Rupert bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. De rechtmatige eigenares kon hierna weer over haar gascilinders beschikken meldt de politie.