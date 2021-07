Man in diepte verdwenen na duik in water bij sluis

In Suriname is een 37-jarige man zondag in de diepte verdwenen, nadat hij een duik nam in het water bij een sluis in het district Nickerie. Dit gebeurde aan het einde van de middag.

De man was samen met een vrouw aan het zwemmen bij de sluis van FAI ter hoogte van de kruising Sabanaweg. Hij dook het water in maar kwam niet meer naar boven.

De politie werd ingeschakeld en begon samen met de Surinaamse brandweer aan een zoekactie. Top het moment van schrijven is hij niet terecht.

De man is bekend als Leo, een koelmonteur van Henar in het voornoemde district.