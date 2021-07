Jongen (13) dood binnengebracht op Spoedeisende Hulp

Een dertienjarige jongen is zondag dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De doodsoorzaak is nog onduidelijk. De tiener was wel sedert 16 juli ziek. Hij had hevige hoofdpijn en had verder geen eetlust.

Zondag omstreeks 17.00 uur reageerde hij niet. Zijn grootmoeder bracht hem toen in een taxi naar de SEH. Bij aankomst bleek dat de tiener reeds was overleden. Een arts heeft de dood vastgesteld.

Het lijk is in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing om de exacte doodsoorzaak te weten.