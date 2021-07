Identiteit dode mannen in Ford Ranger mogelijk bekend bij politie

De Surinaamse politie heeft een vermoeden omtrent de identiteit van de drie mannen, die vanmorgen dood zijn aangetroffen in een uitgebrande Ford Ranger. Het zou gaan om Rohitash S. (39), Shawn K. (24) en Cedric T.

Alle drie mannen zijn zaterdag in de vooravond van huis vertrokken en niet meer teruggekeerd. De auto waarin zij dood zijn aangetroffen, is vermoedelijk van Rohitash S.



Hoe de mannen om het leven zijn gebracht, is nog onbekend. Ze waren aan hun handen en voeten gekneveld. Twee lichamen zijn in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. Waarschijnlijk zijn de drie eerst vermoord waarna de ontzielde lichamen in de auto in brand zijn gestoken.



In de nabije omgeving van de in brand gestoken auto is een tank waarin brandstof was, aangetroffen. Het is nog onbekend wie allemaal betrokkenheid is in deze zaak. Het afgebrande voertuig is in beslag genomen voor een onderzoek.

Ook de lichamen van de drie zijn in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.