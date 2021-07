VIDEO: Zaak lichamen in uitgebrande auto lijkt op afrekening

De zaak waarbij vanmorgen drie lichamen in een uitgebrande Ford Ranger werden aangetroffen, vertoont alle tekenen van een afrekening. Een van de lichamen vertoonde schotwonden en een ander was vastgebonden. Het derde lichaam was dusdanig verkoold dat daar nog niets over te zeggen is.

Het voertuig werd vanmorgen na 06.00u brandend aangetroffen door buurbewoners, zoals in onderstaand filmpje te zien is. De lichamen zijn inmiddels afgevoerd en in beslag genomen voor nader onderzoek.

Ook het voertuig is meegenomen (foto).