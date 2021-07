Zus doet aangifte tegen dronken broer na vernieling en bedreiging

De Surinaamse politie heeft de 31-jarige Aniel K. afgelopen dinsdag aangehouden, nadat zijn eigen zus vrijdag 9 juli aangifte tegen hem deed van vernieling en bedreiging.

Volgens verklaring van de aangeefster heeft haar broer in beschonken toestand vernielingen aangebracht aan de badkamer en het toilet van het ouderlijk huis, meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren die het adres in het politieressort Livorno aandeden bemiddelden die vrijdag in deze zaak en konden verdere escalatie voorkomen. Deze bemiddeling wierp geen vruchten af, want de politie werd op maandag 12 juli wederom ingeschakeld door de zus.

Bij aankomst op het adres bleek Aniel dronken te zijn en vernielingen te hebben aangericht aan de septic tank en afvoerbuizen van het toilet. Ook dreigde hij de woning waarin de zus verblijft in brand te zullen steken.

Aniel werd door de politie ontboden en toen hij zich op dinsdag 13 juli aanmeldde op het politiebureau werd hij aangehouden. Na te zijn voorgeleid is de broer na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.