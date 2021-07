Vermiste jager na 4 dagen terecht, leefde van bosvruchten en zwampwater

De 60-jarige jager Josef Janomo, die op zondag 11 juli in het Coesoewini gebied was vermist, is op donderdag 15 juli bij een zoekactie door de politie en militairen in het bos in het zwampgebied rondom de Coesewijne rivier in Suriname gevonden.

Janomo begaf zich op 11 juli met een groep mannen naar het gebied, alwaar zij de Cocaoboesi ingingen om op pingo’s te gaan jagen. De jagers zouden elkaar op een bepaald tijdstip op een afgesproken plek ontmoeten.

Toen de overige jagers hem om 14.00 uur niet zagen, vermoedde zij dat Josef de weg kwijt was geraakt. Een zoekactie leverde niet het gewenste resultaat op, waardoor zij op dinsdag 13 juli aangifte van vermissing deden bij de politie van het bureau Calcutta.

Bij een gezamenlijke zoekactie van de politie, militairen, familie en vrienden werd Josef op donderdag 15 juli door de politie en militairen verzwakt in het zwampgebied rondom de Coesewijne rivier aangetroffen. Josef bleek in de oostelijke richting te hebben gelopen en kon daardoor de terugweg niet vinden.

Het slachtoffer leefde van bosvruchten en het zwampwater meldt de Surinaamse politie.

Met de ambulance werd Josef voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen.