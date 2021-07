Suriname verliest met 1-2 van Costa Rica

Suriname heeft vrijdagavond in Orlando de tweede wedstrijd in groep C van de Gold Cup gespeeld tegen Costa Rica. Natio verloor deze wedstrijd met 1-2.

Suriname speelde een prima eerste helft en was zeker twee keer dichtbij een doelpunt. De stand bleef echter gelijk op 0-0 bij rust.

Na de rust nam Suriname opnieuw het initiatief hetgeen leidde tot het eerste doelpunt van de wedstrijd en wel van Natio speler Gleofilo Vlijter in de 52ste minuut.

De 1-0 voorsprong voor de Surinaamse ploeg was van korte duur, want in de 58ste minuut maakte Joel Campbell van Costa Rica de gelijkmaker.

De Costaricanen lieten er geen gras over groeien en binnen een minuut scoorde Celso Borges in de 59ste minuut de 1-2.

In de 86ste minuut kreeg de Costa Ricaan Francisco Calvo een rode kaart en moest het veld verlaten. Natio speelde de resterende negen minuten van de wedstrijd tegen 10 man van Costa Rica maar wist niet te scoren waardoor de eindstand 1-2 bleef.

Het is de tweede verloren wedstrijd van Natio, waardoor het elftal nu is uitgeschakeld in de Gold Cup.