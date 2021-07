Mangre dreigt met kort geding tegen dWT

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) is van plan een kort geding aan te spannen tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT).

De bondsvoorzitter is totaal niet te spreken over publicaties van de krant omtrent de BvL en ALS. Naar zeggen van Mangre past dWT geen hoor en wederhoor toe wanneer er artikelen over deze bonden worden gepubliceerd. Zo verwijst zij naar het vrijdagavond online verschenen artikel van de krant “Vernieuwingsbeweging BvL/ALS eist verkiezingen”. Hoewel het artikel is afgeleid uit een open brief, vindt de voorzitter dat er wederhoor toegepast moest worden.

Mangre vindt dat personen die haar niet lusten alle ruimte van de krant krijgen om haar steeds aan te vallen en valselijk te beschuldigen en haar nooit gevraagd wordt om een reactie. Zij meent dat hierdoor telkens weer haar goede naam, eer en integriteit in diskrediet worden gebracht.

Naar zeggen van Mangre vertikt dWT het iedere keer om een rectificatie te plaatsen. “De maat is nu echt vol; vandaar dat ik met mijn advocaten de mogelijkheden bekijk om de krant naar de groene tafel te slepen”.