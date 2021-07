Man die USD 17.500 zou hebben geleend aan Walter door politie gehoord

In de zaak van de dood van Walter Bouterse, is deze week een man gehoord die als een van de laatste personen met Bouterse in contact is geweest. Deze persoon zou USD 17.500 hebben geleend aan Walter.

Bouterse had nog vóór zijn overlijden aangegeven dat het geld er al was. Hij zou de man nog opbellen zodat hij zijn geld kon afhalen. Daarna heeft deze persoon niets meer gehoord over zijn geld, maar vernam hij het bericht dat Bouterse was overleden.

Hoewel er vastgesteld is dat er sprake is van zelfmoord bij Bouterse, worden in deze zaak nog personen gehoord door de politie. Dat gebeurde ook bij deze man. Hij kwam in beeld aan de hand van de telefoonuitdraai van Walter.

Vrijdag is ontdekt dat bij een diefstal op de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname, SRD 40 duizend en 16 duizend euro die aan Bouterse toebehoorde, is gestolen. Het geld was in een tas in een kast opgeborgen.

In beslag genomen geld en goederen worden in een kast bewaard bij de afdeling Kapitale Delicten. In de kast was er meer geld, maar slechts de tas met het geld dat was aangetroffen bij Bouterse, is gestolen. Alle overige spullen en geld zijn verder ongemoeid gelaten in de kast: