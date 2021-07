Dakloze verdachte van inbraak bij school aangehouden

De Surinaamse politie heeft de 46-jarige verdachte Otto A in de ochtend van woensdag 14 juli aan de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van de Industrieweg aangehouden. Op Otto, die geen vaste woon- en of verblijfplaats heeft, werd een stootkar aangetroffen en in beslag genomen. Aangezien hij de herkomst van het goed niet kon verklaren bestaat het vermoeden dat deze van diefstal afkomstig is meldt het Korps Politie Suriname.

Deze verdachte werd eveneens opgespoord voor een inbraak die op zaterdag 10 juli op een school aan de Majosteeg is gepleegd. De schoolleiding deed van deze inbraak aangifte bij de politie tegen onbekende daders. Volgens verklaring van de aangeefster zijn er bij de inbraak een aantal ventilatoren en andere goederen weggenomen.

Otto werd van deze inbraak als verdachte aangemerkt, toen hij op zondag 11 juli het politiebureau Latour aandeed en een politieambtenaar die buit de wacht stond voorhield dat hij de inbraak op die school heeft gepleegd. Verder gaf hij de politieman aan dat hij aanwijzingen kon doen waar de ventilatoren zijn.

Terwijl de politieman naar binnenliep om de bijzonderheden beter op te kunnen nemen, maakte Otto zich uit de voeten. Hij werd in de directe omgeving opgespoord doch niet aangetroffen. Tijdens surveillance werd deze verdachte op 14 juli aan de Martin Luther Kingweg aangehouden met in zijn bezit de stootkar.

Van de buitgemaakte ventilatoren en andere weggenomen goederen legt hij tegenstrijdige verklaringen af. De verdachte Otto werd voorgeleid en na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.

Benadeelde of zij die denken eigenaar te zijn van deze stootkar, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van voormeld bureau.