Aantal besmette gedetineerden PID opgelopen van 7 tot 53

Het aantal gedetineerden dat in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) besmet is met COVID-19 is opgelopen tot 53. In eerste instantie waren 7 besmet.

Het resultaat van andere gevangenen die ook zijn geswabd, moet nog binnenkomen. Hoe de besmetting heeft plaatsgevonden is nog onbekend.

De gevangenen die met de besmette personen in contact zijn gekomen, zijn ook afgezonderd. Zij zijn geswabd om na te gaan indien zij wel of niet positief zijn.

De besmette gedetineerden zijn in een aparte ruimte geplaatst. Eerder is in deze grote inrichting van Suriname ook sprake geweest van gedetineerden die besmet waren geraakt. Zij waren allemaal hersteld.