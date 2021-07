Aangehouden Surinaamse reizigers Aruba op vrije voeten na betalen forse boete

Deze week heeft het Afpakteam op de internationale luchthaven Koningin Beatrix twee personen aangehouden, die van de Verenigde Staten naar Suriname reisden. De reizigers, een man en een vrouw, hadden niet gemeld dat zij meer dan 100.000 US Dollars bij zich hadden.

Zij werden vrijdag 16 juli voorgeleid, waarbij het Arubaanse Openbaar Ministerie hen een transactie voorstel deed van in totaal 20.000 US Dollars. De transactie zag op het niet naleven van de meldplicht. De verdachten gingen hiermee akkoord. De strafzaak is afgedaan en de verdachten zullen niet verder worden vervolgd.

Het bedrag zal rechtstreeks ten goede komen van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Gelden uit dit fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit. Het Integraal Afpakteam Aruba wil hieraan op zichtbare wijze haar bijdrage leveren.

Een ander Surinaams stel en hun kind, die ook aangehouden waren, bleken niets met deze zaak te maken te hebben en werden eerder vrijgelaten.

Het afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van financieel economische criminaliteit.