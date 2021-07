5 coronadoden en 194 nieuwe besmettingen op vrijdag 16 juli

In Suriname is het aantal nieuwe besmettingen op vrijdag 16 juli weer flink gestegen: maar liefst 194 nieuwe gevallen werden genoteerd na 555 keer testen. Ook zijn er weer 5 coronadoden genoteerd.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in ziekenhuizen weer licht is gedaald van 127 naar 124. Op de intensive care worden nu 29 patiënten behandeld.

Vrijdag heeft minister Ramadhin van Volksgezondheid ook laten weten dat hij niet ontevreden terugblikt op de afgelopen vijf maanden, sedert op 23 februari dit jaar de eerste COVID-19 vaccinatie in Suriname werd toegediend. De bewindsman gaf ook aan dat de communicatie opgevoerd moet worden, vooral wanneer het gaat om de districten Marowijne, Coronie, Para, Brokopondo, Sipaliwini en het binnenland. In deze gebieden is de vaccinatiegraad nog laag.

De cijfers van vrijdag 16 juli 2021: