Ook noodhulppakketten beschikbaar voor ex-militairen

De overheid heeft in het traject rond de distributie van noodhulppakketten ook gedacht aan de ex-militairen in Suriname. Op donderdag 15 juli 2021 heeft Bureau Eenheid namens de regering de schenking van een tiental noodhulppakketten verricht in het gebouw van de Stichting Re-integratie Ex-militairen (REM). REM-directeur, luitenant-kolonel Jerrel Julen, nam symbolisch de pakketten in ontvangst uit handen van coördinator Bureau Eenheid Shaquille van Throo.

Tijdens de overhandiging zei Van Throo dat het bureau in de afgelopen tijd zeer nauw heeft samengewerkt met militairen en het ministerie van Defensie. “Wij konden het niet nalaten om een geste te doen aan mensen die een voorbeeld zijn geweest voor onze jonge militairen. We werken prettig met de militairen en we willen vandaag de mensen die een voorbeeld zijn in de bloemetjes zetten”, aldus van Throo doelend op de ex-militairen.

Directeur Julen bedankte het Kabinet van de President en minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie voor de snelle reactie op de aanvraag van de stichting. “Ze hebben heel snel gereageerd nadat wij hebben aangegeven dat er behoefte is aan noodhulppakketten. Ik ben heel blij en erkentelijk voor. Wij gaan ervoor zorgen dat de pakketten gaan naar de meest behoeftige ex-militairen”, zegt Julen.

Volgens de directeur gaat het om ex-militairen die hebben deelgenomen aan de Binnenlandse Oorlog. Velen onder hen zijn getraumatiseerd en niet instaat om aan het arbeidsproces deel te nemen. REM vangt ze op wanneer zij voor hulp aankloppen. Behalve pakketten, worden voor deze groep ook sociale uitkeringen geregeld. De stichting zorgt regelmatig voor trainingen voor de ex-militairen.

Julen hoopt dat het niet bij deze keer blijft en dat de stichting vaker een beroep mag doen op het kabinet voor meer ondersteuning. Er zijn 1500 ex-militairen aangesloten bij de stichting. De focus van REM is nu het opstellen van een beleidsplan waarin verschillende issues van de ex-militairen zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld maandelijkse steun en begrafenisfondsen. Eind deze maand hoopt de stichting het plan te kunnen aanbieden aan minister Mathoera.