Minister Kuldipsingh geeft startsein voor het BNTF-project Nickerie

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname, heeft in Nickerie, ondersteund door haar collega Krishna Mathoera van Defensie, het startsein gegeven voor het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project dat gefinancierd wordt door de Caribbean Development Bank (CDB). Het project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her-, en bijscholen van werklozen en werkzamen” is officieel in Paramaribo gelaunched op 29 juni jongstleden. In Nickerie wordt Electrohuisinstallatie verzorgd op het Natuurtechnisch Instituut (Natin), terwijl de training Textiele werkvormen op de Surinaamse Technische School Nickerie (STSN) wordt verzorgd. Het startsein is op woensdag 14 juli gegeven op beide scholen.

Districtscommissaris Senrita Gobardhan heeft bij de start van dit project aangegeven dat het een waar genoegen is om dit project ook in Nickerie op te starten. “Kennis is de deur tot succes”, gaf de burgermoeder te kennen. Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, en Joyce Lapar, directeur van de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) hebben de cursisten bemoedigd om zich gedurende het heel proces in te zetten en niet op te geven. Verder heeft de onderdirecteur aangegeven dat de positie van de cursisten op de arbeidsmarkt verbeterd zal worden door het opdoen van kennis en vaardigheden met als gevolg het opleveren van positieve resultaten aan de economie van het land.

Minister Mathoera heeft de cursisten laten weten dat dit project van het ministerie van AW&J een unieke kans biedt om kennis en vaardigheden gratis op te doen. Volgens de minister is het een stap in de goede richting om een betere baan te vinden en ook om zelfstandig te worden.

Minister Kuldipsingh gaf aan dat het starten van dit project in Nickerie een bijzonder moment is. Het is een mijlpaal voor het ministerie van AW&J om binnen een jaar het startsein van het project te mogen geven in twee districten, waaronder Paramaribo en Nickerie. “Inversteren in jezelf, is investeren in de toekomst van morgen”, benadrukte de bewindsvrouw. Minister Kuldipsingh zegt dat het beleid van het ministerie gericht is op zelfredzaamheid die zal zorgen voor zelfstandigheid en het opzetten van een eigen onderneming met behulp van het ministerie. De bewindsvrouw liet weten dat er ook een na-traject klaarstaat om de cursisten op te vangen, verder te vormen en te begeleiden na het behalen van de cursus. De minister bracht dank uit aan alle actoren die een bijdrage hebben geleverd om het project succesvol te maken.